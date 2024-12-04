快訊

信守國會表決結果 南韓總統尹錫悅稱將取消緊急戒嚴

創惟10月 EPS 0.44元 創威0.14元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

IC設計廠創惟（6104）遭列警示股，昨（3）日應主管機關要求，公布自結10月歸屬母公司淨利4,000萬元，年增43%，每股純益0.44元。

創惟近期股價走勢凌厲，昨天收盤價為155.5元、漲7.5元，波段漲幅逾21%。

創惟提供消費性電子及系統製造商等客戶完整解決方案。

【記者林薏茹／台北報導】光通訊廠創威（6530）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（3）日應主管機關要求，公告自結10月稅前盈餘600萬元，稅後純益500萬元，均較去年同期成長1%，每股純益0.14元。

創威目前營收的最大產業應用來自工控、占比約56%，之後依序為企業36%、電信5%、影音3%。

創惟 每股純益

延伸閱讀

股市助攻 今年全年金融業獲利可望破兆再創新高

股市多頭 金融業前10月狂賺逾9504億寫史上新高

啪沒了！10月股債衝擊 壽險業淨值蒸發近千億

10月退票率0.28％ 半年新高

相關新聞

PC鏈迎急單 大摩點將

美國準總統川普上任後擬加徵關稅，全球科技業為之震動。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具「大中華科技硬體產業」報告中指出，預...

凱基證：2025投資 AI 獨秀

凱基證券昨（3） 日舉辦「凱基鑫觀點」投資展望記者會，由凱基投顧董事長朱晏民，凱基證券財富管理處主管阮建銘與凱基香港投資...

友通、其陽寫雙增佳績

佳世達集團旗下工業電腦廠友通（2397）、網安廠其陽昨（3）日公布今年11月營收，友通、其陽皆繳出雙成長，友通營運持續回...

京城銀前11月 EPS 4.12元

京城銀行（2809）昨（3）日公布自結11月獲利，11月單月稅前盈餘5.8億元、稅後純益4.2億元，11月單月獲利較前月...

信邦營收 寫最強11月

信邦（3023）昨（3）日公布11月合併營收28.8億元，為歷年同期新高，月增2.66%，年增9.82%。本季雖然傳統旺...

群電11月營收月減2.4% 拉貨力道趨緩

電源大廠群電（6412）昨（3）日公布11月合併營收32.6億元，月減2.48%，年增7.7%；前11月合併營收339....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。