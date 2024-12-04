快訊

信守國會表決結果 南韓總統尹錫悅稱將取消緊急戒嚴

全漢利多 下季不看淡

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

輝達新一代「RTX 50」系列顯卡預計明年初推出，搭配電源供應器瓦數升級，預計將帶動電競筆電銷量，加上備援電池（BBU）朝通訊應用VoIP、POS、Kisok滲透，電源廠全漢（3015）開發的相關新品預計明年首季量產，法人看好，全漢明年首季淡季營運添柴火，營運優於今年同期。

全漢近日挾BBU相關題材，獲特定買盤青睞，股價爆量走揚，日前一度攻上波段新高價72.8元，近日拉回整理，昨（3）日股價收64元，下滑0.3元。

全漢產品多元化，涵蓋電競、IPC、網通、雲端及邊緣運算、醫療照護、新能源等應用，今年以來受到工業電腦及網通調整庫存影響，整體營收表現疲弱，前三季稅後純益3.75億元，年減35%，每股純益2.01元。

全漢表示，隨著AI及邊緣計算快速發展，相關先進系統需要能夠處理大量計算負荷，同時保持能源效率和穩定性的電源解決方案。

因應市場需求，全漢除了開發專為AI系統及邊緣運算設計的IPC和冗餘電源解決方案，因應網通設備升級，透過網際網路進行語音通話、通訊與多媒體會議的VoIP設備，不僅電源瓦數提升，為維護穩定通訊傳輸，VoIP與商用路由器也開始搭配BBU，全漢在網通設備電源耕耘已久，近期因應市場需求，切入VoIP、商用路由器等BBU，預計明年首季量產，為淡季營運注入新成長動能。

AI 網通設備 電競筆電

延伸閱讀

台股有望重現19千金榮景 法人樂觀12月作帳、做夢行情

正崴、東陽 認購喊衝

ACE王牌概念股投信鎖碼 神達、大立光等資金追捧焦點

光寶科、台達電 四檔夯

相關新聞

PC鏈迎急單 大摩點將

美國準總統川普上任後擬加徵關稅，全球科技業為之震動。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具「大中華科技硬體產業」報告中指出，預...

凱基證：2025投資 AI 獨秀

凱基證券昨（3） 日舉辦「凱基鑫觀點」投資展望記者會，由凱基投顧董事長朱晏民，凱基證券財富管理處主管阮建銘與凱基香港投資...

友通、其陽寫雙增佳績

佳世達集團旗下工業電腦廠友通（2397）、網安廠其陽昨（3）日公布今年11月營收，友通、其陽皆繳出雙成長，友通營運持續回...

京城銀前11月 EPS 4.12元

京城銀行（2809）昨（3）日公布自結11月獲利，11月單月稅前盈餘5.8億元、稅後純益4.2億元，11月單月獲利較前月...

信邦營收 寫最強11月

信邦（3023）昨（3）日公布11月合併營收28.8億元，為歷年同期新高，月增2.66%，年增9.82%。本季雖然傳統旺...

群電11月營收月減2.4% 拉貨力道趨緩

電源大廠群電（6412）昨（3）日公布11月合併營收32.6億元，月減2.48%，年增7.7%；前11月合併營收339....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。