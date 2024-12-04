全漢利多 下季不看淡

輝達新一代「RTX 50」系列顯卡預計明年初推出，搭配電源供應器瓦數升級，預計將帶動電競筆電銷量，加上備援電池（BBU）朝通訊應用VoIP、POS、Kisok滲透，電源廠全漢（3015）開發的相關新品預計明年首季量產，法人看好，全漢明年首季淡季營運添柴火，營運優於今年同期。

全漢近日挾BBU相關題材，獲特定買盤青睞，股價爆量走揚，日前一度攻上波段新高價72.8元，近日拉回整理，昨（3）日股價收64元，下滑0.3元。

全漢產品多元化，涵蓋電競、IPC、網通、雲端及邊緣運算、醫療照護、新能源等應用，今年以來受到工業電腦及網通調整庫存影響，整體營收表現疲弱，前三季稅後純益3.75億元，年減35%，每股純益2.01元。

全漢表示，隨著AI及邊緣計算快速發展，相關先進系統需要能夠處理大量計算負荷，同時保持能源效率和穩定性的電源解決方案。

因應市場需求，全漢除了開發專為AI系統及邊緣運算設計的IPC和冗餘電源解決方案，因應網通設備升級，透過網際網路進行語音通話、通訊與多媒體會議的VoIP設備，不僅電源瓦數提升，為維護穩定通訊傳輸，VoIP與商用路由器也開始搭配BBU，全漢在網通設備電源耕耘已久，近期因應市場需求，切入VoIP、商用路由器等BBU，預計明年首季量產，為淡季營運注入新成長動能。