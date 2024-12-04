群電11月營收月減2.4% 拉貨力道趨緩
電源大廠群電（6412）昨（3）日公布11月合併營收32.6億元，月減2.48%，年增7.7%；前11月合併營收339.09億元，年增1.3%。
群電表示，歐美旺季出貨潮進入尾聲，導致10月客戶拉貨力道趨緩，單月營收較9月下滑，惟仍維持年增長，預期本季營收將較呈現「季減、年增」走勢。
群電認為，本季在電源新品及智慧低碳整合平台營收帶動下，產品組合可望維持穩健，2024全年營收重回正成長確立，並力拚連六年獲利創新高。群電昨天股價收122.5元，下滑5元。
展望明年營運，群電看好來自大瓦特數筆電電源、衛星及通訊電源、伺服器電源與智慧整合平台解決方案，將帶動業績加速成長。此外，明年筆電市場可望啟動新一波換機潮，有望助益群電營收、獲利增長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言