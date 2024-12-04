群電11月營收月減2.4% 拉貨力道趨緩

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

電源大廠群電（6412）昨（3）日公布11月合併營收32.6億元，月減2.48%，年增7.7%；前11月合併營收339.09億元，年增1.3%。

群電表示，歐美旺季出貨潮進入尾聲，導致10月客戶拉貨力道趨緩，單月營收較9月下滑，惟仍維持年增長，預期本季營收將較呈現「季減、年增」走勢。

群電認為，本季在電源新品及智慧低碳整合平台營收帶動下，產品組合可望維持穩健，2024全年營收重回正成長確立，並力拚連六年獲利創新高。群電昨天股價收122.5元，下滑5元。

展望明年營運，群電看好來自大瓦特數筆電電源、衛星及通訊電源、伺服器電源與智慧整合平台解決方案，將帶動業績加速成長。此外，明年筆電市場可望啟動新一波換機潮，有望助益群電營收、獲利增長。

營收 群電

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