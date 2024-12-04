信邦營收 寫最強11月

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
信邦營收
信邦營收

信邦（3023）昨（3）日公布11月合併營收28.8億元，為歷年同期新高，月增2.66%，年增9.82%。本季雖然傳統旺季已過，法人看好單季營運仍可望力拚與上季旺季水準相當。

展望明年，隨著半導體與機器人產業等需求持續暢旺，加上綠能相關產業隨著美國聯準會降息，有機會恢復增長，法人認為，信邦2025年業績仍將以年增二位數百分比為目標。

信邦指出，11月業績走揚，主要反映汽車、工業應用、通訊及電子周邊等產業銷售分別較10月成長11.96%、11.39%及13.07%。

信邦前11月合併營收305.64億元，年減0.66%，仍為同期次高。信邦指出，前11月個別應用產品業績與去年同期相較，醫療及健康照護產業減少0.63%、汽車產業減少4.18%、綠能產業減少14.98%、工業應用產業成長2.76%、通訊及電子周邊產業成長20.32%。

就各產品別營收比重來看，信邦指出，連接線組生產銷售占比為75.93%、連接器及零組件銷售占比24.07%。若以產業別銷售分布來看，工業應用產業占合併營收28.69%、綠能產業25.9%、通訊及電子周邊產業22.57%、汽車產業14.65%、醫療及健康照護產業8.19%。信邦前三季稅後純益27.96億元，年增4.18%，前三季賺逾一個股本，每股純益11.65元。

信邦 營收

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