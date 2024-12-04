榮惠掛牌首日 上漲41%

PCB設計廠商榮惠-KY創（6924）昨（3）日以每股70元於創新板掛牌上市，首日展現蜜月行情，終場上漲41.4%，收99元，上漲29元。

榮惠董事長劉世璘指出，因應未來美國川普政府的加稅等政策，公司已規畫擴大海外據點，包含計畫在美國底特律設點。

受惠車用及AI伺服器液冷散熱商機，榮惠今年前三季營收12.9億元，年增21%；前三季毛利率23%，稅後純益1.2億元，年增48%，每股純益6.25元。

榮惠指出，瞄準全球電動車與油電混合車市場，透過多元化市場布局與技術創新，抓住車用PCB市場持續增長商機。

近期車用半導體市場雜音多，包含恩智浦、瑞薩展望不如預期，引發市場討論車用半導體供應鏈變化。