元大、中信金 認購火

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
元大金控。聯合報系資料照
元大金控。聯合報系資料照

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外資賣壓在感恩假期前就持續湧出，本周一已開始出現買超，觀察買超標的不乏具獲利基本面、題材面或股價跌深者。外資在年底拚績效之際持續買超的標的引人矚目，或有機會率先走出一波行情，投資人可運用資金門檻較低的相關權證參與操作。

台股近日各路買盤相繼回歸，上演破底翻走勢，元大金（2885）、中信金（2891）等今年獲利繳出亮麗成績單，且具高股息殖利率題材金控股，吸引外資敲進，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

台股技術面出現低檔指標背離，加上成交量快速萎縮，短線醞釀反彈契機，本周則連二日上攻，一舉收復所有均線。其中，金融類股上周力守季線支撐，本周與電子類股扮演盤面雙主流，法人看好近期仍是行情挑戰高點要角。

法人分析，金控股預估今年獲利成長超過20%，加上截至第3季壽險及銀行金控淨值項下的其他權益虧損持續較去年第4季改善，若本季仍維持相同水準，將有助特別盈餘公積回沖1,300億元以上。

在金控股中，法人看好元大金現金股息殖利率高於4%，且泛證券營運動能，可望持續受惠降息環境。中信金殖利率也超過4%，營運因銀行資金成本下降、壽險經常性收益率提升，接軌IFRS 17後正利差優於同業，建議投資人可於未來兩季布局除息行情。

美聯準會（Fed）今年9月啟動降息循環後，可望延續至明年，且現股當沖證交稅稅率減半將延長至2027年，法人預期兩項有利條件均有助元大金明年證券相關營運動能，配合銀行獲利維持中高位數成長，明年展望正向看待。

中信金累計前十月稅後純益633.9億元，每股純益（EPS）3.2元，主要拜旗下壽險獲利表現優於預期，及銀行手續費收入強勁成長，法人先前上修2024 年獲利預估值低個位數百分比。

另一方面，由於中信金收購新光金計畫已經終止，目前公司手上有資金，但無明確收購標的，法人預估2025年有機會配發現金股息達1.95元，換算殖利率約5%。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

中信金 元大金

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