券商法規宣導 回響熱

2024年證券商從業人員法規及業務宣導活動，在臺灣證券交易所宣導團隊遠赴台南辦理後，劃下完美句點。根據證交所統計，今年全年合計辦理18場宣導會，總計有近4,000人次在職人員參與講習，參與人數與場次接近去年二倍。

證交所專業宣導團隊由券商輔導部及交易部組成，今年上半年利用將近一個月時間，與證券業稽核、法遵、徵信、受託等業務從業人員面對面溝通，獲得外界廣大回響。因活動相當受歡迎，證交所更於既定的八場活動外，再於台北追加額外兩場，以致5至6月間密集辦理高達十場，頻率堪稱為歷年之最。

過去數年間，因新冠疫情因素，證交所將證券商從業人員法規及業務宣導會，縮減為單一梯次，不再區分上下半年二梯次辦理，今年開始則恢復為原先密集辦理的型態。

下半年度的從業人員法規及業務宣導，除台北部分場次較多，以及維持去年新增的新竹場次以外，依舊也在台中、台南、高雄各舉辦一場，證交所副總經理謝俊欽並親自出席高雄場，除對出席貴賓致意外，他也利用難得的機會，對從業人員鄭重介紹證交所的最新措施，包括12月推出的盤中零股交易制度變革，亦即將撮合間隔從目前的一分鐘，大幅縮短至五秒，以提升交易效率，增加成交機會。

另外，針對證交所董座林修銘十分注重的創新板2.0，證交所將推出「取消合格投資人限制」、「提升創新性審查嚴謹度」、「打造彈性友善籌資環境」及「強化投資人權益保障」四大利多，以鼓勵更多投資人參與。

細數今年全年度的法規及業務宣導課程，仍以金管會證期局就政策面闡釋，最受到外界矚目，證交所也循例規劃證券市場主管機關，於最終壓軸時段上場解說。

據此，證期局由證券商管理組，甄選熟稔業務的高階主管，輪流於各場次講述「近期業務開放重點及法規說明」，內容包括鬆綁業務範圍、法規修正、資訊安全、高齡客戶保護，以及政府非常重視的防範金融詐騙議題等。

至於證交所負責部分，則由券商輔導部與交易部，分別派出資深同仁，詳盡介紹「常見業務缺失暨案例分享」、「證券商資安作業說明」、「證券商管理規章增修說明」，及「近期交易相關制度變革重點說明」等注意事項。