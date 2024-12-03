華通帶勁 兩檔前景亮

低軌道通訊衛星發展前景可期，成為近期外資由賣轉買的布局標的。法人預計到2025年，SpaceX的Starlink計畫每年將發射超過2,500顆衛星。隨計畫推進，相關PCB供應鏈公司如華通（2313）等將受益於衛星需求增長，提升營運表現，相關權證可伺機布局。

外資連三個交易日買超華通4,096張，量能也隨之增溫，推升股價站回5日、10日均線，蓄勢挑戰月線。

回顧美國總統川普第一任期內，推動了多項重要太空政策，奠定商業太空發展基礎。法人分析，展望川普總統第二任期的太空政策，市場預期美國將進一步放寬監管，特別是在火箭發射領域等。其中，美國聯邦航空總署（FAA）將加快對SpaceX等民間發射商的任務許可審批過程，將為相關企業帶來更多的發展機會。

法人分析，華通泰國廠將主要生產衛星板，並預計在2024年第4季開始試產，2025年第1季進入量產階段。另外，初期稼動率較低，預計僅約60%。不過，根據法人預測，華通泰國廠在2025年上半年將達到月產值約3億元台幣，隨著產線良率提升，產能逐步穩定，未來稼動率有望上升。

法人預計，在2025年下半年，泰國廠的產能稼動率將達到90%，月產值有望達到4億元台幣，預估泰國廠2025年營收將位於30至36億元台幣的上緣區間，潛力強勁。

權證發行商建議，看好華通後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過120天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。