長榮航 挑逾150天

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理

長榮航（2618）準備增班北美西雅圖航點及復飛日本青森，又受惠年底感恩節、聖誕節貨運傳統旺季，與電子商務需求暢旺及人工智慧（AI）、新能源組件占比上升，近期股價轉強。

長榮航空預計明年航網規劃，包括亞洲部分增班曼谷線，及日本線配合大阪世博，每周新增桃園至神戶二至四班；歐洲方面，將於上半年與波蘭航空聯營台北-華沙線；北美地區除持續增班外，預計11月初每周新增一班客機至北美第九航點德州達拉斯，主要考量矽谷廠商近年往德州遷移，及便於轉機美國內陸及中南美洲。

權證發行商表示，投資人如看好長榮航投資機會，可挑選價內外5%以內、150天期以上的長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

權證 長榮航空

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