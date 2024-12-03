智邦 選價內外15%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

智邦（2345）受惠於來自美系大型資料中心的客戶需求，尤其是在AI加速卡和伺服器等相關產品領域後市可期，相關權證可伺機布局。

法人分析，智邦的AI加速卡產能預計於2025年達到每月20-25萬顆，假設全年產能滿載，總產能將可達250萬至300萬顆，將使智邦在AI市場中獲得顯著市占，並且隨著需求的擴大，公司的營收將持續增長。此外，2025年隨著800GbE交換器技術的成熟，業者的升級路線將更加一致，轉向800GbE及1.6TbE交換器，智邦伺服器相關業務也將在2025年受益於AI驅動需求增長，營收與毛利可望雙增長。

權證發行商建議，看好智邦後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、剩餘天數超過120天的權證介入。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 智邦 權證

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