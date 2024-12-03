旺矽 兩檔動能強

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

旺矽（6223）垂直式探針卡（VPC）業務改善獲利優於預期，加上ASIC、Switch IC等案件，將驅動微機電（MEMS）探針卡業務進入放量期，法人看好明年營運將更上一層樓。

法人分析，旺矽2025年主要成長動能仍來自探針卡業務，設備則可維持中個位數以上成長率，包括人工智慧（AI）加速器、微控制器（MCU）、智慧手機等多項應用貢獻，長期產品組合轉佳。隨PCB自製率逐步增加，將有利交期縮短及減少溝通與運輸成本，法人預期旺矽2025、2026年整體探針卡業務將分別成長46%、36%，尤其MEMS探針卡將帶動2026年毛利率明顯提升。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與這波短多行情。（元富證券提供）

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