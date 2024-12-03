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南亞科營收／11月21.87億元 月成長0.2%終止連續下滑

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

南亞科（2408）3日公布11月營收21.87 億元，較10月成長0.2%，較去年同期衰退23.9%，累計前十一月營收為319.26 億元，年增19.4%。

南亞科日前宣布在應用於動態隨機存取記憶體(DRAM)之垂直通道電晶體技術上取得共同研究成果，該技術架構在記憶體微縮及降低電量消耗上提供顯著效益。南亞科技與鎧俠株式會社將於今年十二月舉辦的國際電子元件會議 (International Electron Devices Meeting; IEDM)上發表此一採用氧化物半導體製造垂直通道電晶體之DRAM製程技術，著重於降低電量耗用並達到極低漏電流。這項創新技術透過製造流程改善來強化晶片整合架構發展，展現南亞科技在DRAM領域持續精進，以滿足在高記憶體容量的相關應用上 (如人工智慧設備、後5G通信及物聯網)對節電與效能日益增加的需求。

DRAM 南亞科 記憶體

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