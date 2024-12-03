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群電11月營收32.6億元 年增7.7%、連續五個月維持年成長

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源大廠群能（6412）公布11月合併營收32.6億元，月減2.5%、年增7.7%，連續五個月維持年成長。累計前11個月合併營收達339.09億元，年增1.3%。

公司指出，隨著歐美旺季出貨潮進入尾聲，11月客戶端的拉貨力道較上月趨緩，不過單月營收已連續五個月維持年成長，預期第4季營收將較上季略減但維持年增走勢，整體而言，全年營收重回正成長已是大勢底定。第四季在電源新品及智慧低碳整合平台營收帶動下，產品組合可望維持穩健，公司也將力拼連續六年EPS都創下歷史新高。

針對近期市況，公司表示，在川普當選美國總統後，關稅不確定性的因素增加，市場上也有各式各樣揣測。為了防止政策變化，有部分客戶計畫將北美下季度的需求提早在本季度拉貨，但挑戰在於客戶能否在這麼短的時間內備齊所有料號順利出貨。公司強調，速度和彈性一向是群電的優勢，公司將以最快的反應速度因應，全力滿足客戶需求。

群電表示，公司目前除了積極研發新世代的電源升級產品、布局新客戶外，生產基地也已分散至泰國，目前公司擁有中國大陸、泰國兩個全球製造中心，可望針對不同的客戶需求，彈性提供服務。

除了原先就可在泰國生產的high power、網通、衛星通訊電源外，群光電能泰國新廠也加入伺服器電源、筆電電源以及LED應用等產品的製造，提供客戶全品項一條龍的服務。泰國廠目前對公司營收貢獻度約為10-15%，本來公司預計至2026年，泰國可望占總產能約四成，中國大陸則占六成，但現在看來這個計畫有可能提前發生。

泰國 營收

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