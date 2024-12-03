信邦營收／11月28.8億元 為今年新高及歷年同期新高

電子零組件廠商信邦（3023）3日公布自結11月合併營收為28.80億元，較10月28.06億元成長2.66%，比去年同期26.23億元成長9.82%；累計前11月合併營收為305.64億元，較去年同期減少0.66%。

信邦指出，11月合併營收之成長，係汽車、工業應用、通訊及電子周邊等產業之銷售分別較10月成長11.96%、11.39%及13.07%，11月合併營收28.80億元，為今年度高點及歷年同期高點。

信邦累計前11月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少0.63%、汽車產業減少4.18%、綠能產業減少14.98%、工業應用產業成長2.76%、通訊及電子週邊產業成長20.32%，累計前11月合併營收305.64億元，為歷年同期次高。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔合併營收75.93%；連接器及零組件銷售佔24.07%。

產業別的銷售分佈，工業應用產業佔合併營收28.69%；綠能產業佔25.90%；通訊及電子週邊產業佔22.57%；汽車產業佔14.65%；醫療及健康照護產業佔8.19%。