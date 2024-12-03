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BBU概念股也出現千金股 AES-KY近一個月股價翻倍漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

BBU題材熱，推動相關族群股價表現，電池模組AES-KY（6781）從11月初以來一路上漲，3日盤中衝上千元，一度拉升至1,025元，盤中振幅達9.29%，統計不到1個月時間，股價大漲522元，漲幅103.77%。

美系外資報告指出，預期輝達（NVIDIA）GB200伺服器將採用BBU（電池備援電力模組），BBU從選配變為標配，且預估2025年將產生新市場機會，帶動相關概念股成為市場焦點，推升股價表現。

AES-KY是新普（6121）子公司，主攻鋰電池模組研發、生產、銷售，產品以以輕量型電動載具以及中大型工業儲能系統電池模組為主，美系外資看好，搭上未來電動車、電池備援電力模組（BBU）需求增長熱潮，給予「買進」評等，目標價由670元調高至1,020元。

AES-KY認為，輕型電動車（LEV）最壞時間已過去，加上AI伺服器帶動BBU需求，樂觀看待第4季營運，展望明年，LEV業務已來到U型反彈右側，加上伺服器BBU持續成長，及新業務將在明年下半年開始貢獻營收，對明年營運審慎樂觀看待。

AES-KY股價持續上漲，在11月6日起曾連續拉出4根漲停板，3日以991元開出，上漲23元，但早盤一度翻黑下滑至935元，之後往上拉升翻紅，一度衝達1,025元，千金股再添一家，盤中漲幅近5%；AES-KY從11月初大漲以來，不到1個月，股價大漲翻倍。

AES-KY 伺服器 電池模組

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