榮惠-KY創新板70元掛牌上市 車用及AI伺服器業績雙增長

榮惠-KY創（6924）3日以承銷價每股70元於創新板掛牌上市。受惠車用及AI伺服器液冷散熱商機，該公司今年前三季營收、獲利亮眼，累計營收為新台幣12.9億元，年增21%、營業毛利3億元，年增21%，毛利率23%，稅後淨利新台幣1.2億元，年增48%，EPS 6.25元，年增34%。

隨著電動車普及與相關PCB需求量增加，調研機構TrendForce預估，車用PCB市場年複合成長率達12%，預計到2026年整體產值將達145億美元，，電動車更將成為車用板的主要應用，預估到2030年比重將達63%，市場前景樂觀。榮惠-KY瞄準全球電動車與油電混合車市場，透過多元化市場布局與技術創新，抓住車用PCB市場持續增長商機。

深耕車用PCB市場多年，榮惠-KY已建立穩固的上游材料供應鏈及下游日系車廠和電子製造服務（EMS）合作夥伴。憑藉多年對日系供應鏈與車用電子行業的深入了解，公司已在日本、東南亞、中國和台灣設有營運據點，不僅有助於提供在地化服務，更能有效分散地緣政治的風險。此外，因應車用市場成長趨勢，公司未來計畫加大對東南亞（越南、印尼、印度等）、歐洲以及北美車用市場的投入，並以墨西哥為據點支援日系客戶，建構北美市場的在地化服務網，為車用電子客戶提供快速在地化服務。

榮惠-KY深信，全球性佈局能快速響應客戶需求，提供量身定制的服務，加快客戶問題解決速度並強化客戶信任。以泰國為例，榮惠-KY憑藉當地倉儲及物流體系及品質實驗室，實施先進先出的庫存管理，為客戶降低採購與庫存風險，同時增強供應商品質的穩定性，創造無可取代的價值。

除車用PCB市場，榮惠-KY也正積極因應客戶服務需求，協助應對銷售AI伺服器液冷散熱設備之電子零組件需求，預計逐步在日系大廠中提升市場佔有率，以應對物聯網、人工智慧和雲端運算發展帶來的高性能AI伺服器需求。目前相關業務以專案方式進行，係協助日系客戶處理供應鏈管理，預期建立相關經驗及成功案例後，未來可望爭取更多相關專案及受客戶委託。

展望未來，榮惠-KY將持續強化在車用、液冷散熱、醫療等領域的產品研發，以利基型和高階技術產品為基礎，逐步打入其他高成長市場，建立起穩健的全球市場版圖。