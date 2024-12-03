快訊

注意！電腦王阿達、瘋先生刊文教人看盜版觸法 警籲：指導也有罪

她晚餐買一半…郵局帳號顯示「已止付」心慌急求救！疑演唱會門票釀禍

Apple Vision Pro在台上市了！定價11.9萬 開賣日期、配件價格一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台股再現16千金 富世達盤中飆漲停創天價 嘉澤也飆新高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
富世達董事長黃祖模（本報系資料庫）
富世達董事長黃祖模（本報系資料庫）

輝達水冷快接頭商機加持，供應鏈傳出，富世達（6805）、嘉澤（3533）通過輝達（NVIDIA）水冷快接頭（UQD）認證，成為合格供應商，預估將自明年起大量供貨；兩家公司3日股價持續大漲，富世達一度衝上漲停1,015元，創下天價，成為第16檔千金股，嘉澤也不示弱，盤中觸及2,000元，創下歷史新高。

水冷快接頭是AI伺服器水冷關鍵元件，大部分是由外企寡占，嘉澤、富世達積極投入，原本市場預期最快在明年上半年取得認證、下半年開始供貨，但供應鏈傳出，已提前通過輝達（NVIDIA）水冷快接頭（UQD）認證，兩家公司躋身輝達GB200系列快接頭合格供應商。

軸承股王富世達公告9月本期淨利1.19億元，年增63.1%，每股純益1.73元，年增44.2%，單月獲利表現優異；富世達10月營收9.1億元，月增18%，年增54.1%，單月營收創掛牌以來新高；累計今年前十月營收63.28億元，年增42%，同創歷史同期新高。

富世達取得輝達快接頭認證後，近期有望搭著奇鋐的水冷板共同出貨給客戶，成為第一家正式出貨快接頭零組件的台廠；富世達受惠AI水冷及華為折疊新機等雙重題材，吸引市場買盤進駐，股價從9月低點682元開始反彈。

連接器股王嘉澤第3季毛利率52.6%，創單季新高，稅後純益20.61億元，為歷年最旺第3季，每股純益18.32元；累計今年前三季稅後純益63.68億元，超越去年全年獲利總和，每股純益56.9元。

嘉澤預期，下半年營運將優於上半年，對毛利率也持正向看法；法人看好，受惠新產品滲透率持續提升，嘉澤第4季營收有望挑戰新高；取得輝達快接頭認證後，市場預料將在明年上半年量產出貨。

富世達3日以955元開高後走高後衝上漲停1,015元，成為第16檔千金股，同時創下歷史新高，盤中漲幅逾8%；嘉澤以1,995元開高後一度衝達2,000元，同樣寫下新高價，盤中漲幅逾3%。

嘉澤 富世達 輝達

延伸閱讀

若在20年前投資輝達1000美元 報酬率超驚人

台股有望重現19千金榮景 法人樂觀12月作帳、做夢行情

投資論壇12日登場／國泰投信總座張雍川：明年台股 樂觀看待

台股外資上月大提款

相關新聞

台股再現16千金 富世達盤中飆漲停創天價 嘉澤也飆新高

輝達水冷快接頭商機加持，供應鏈傳出，富世達（6805）、嘉澤（3533）通過輝達（NVIDIA）水冷快接頭（UQD）認證...

榮惠-KY創新板70元掛牌上市 車用及AI伺服器業績雙增長

榮惠-KY創（6924）3日以承銷價每股70元於創新板掛牌上市。受惠車用及AI伺服器液冷散熱商機，該公司今年前三季營收、...

弘憶股明年營運看升

通路商弘憶股（3312）今年累計前十月業績的年增幅度逾一成，法人預期，該公司今年整體業績將年增雙位數百分比，重回成長軌道...

宏碁智醫攻大馬 再傳捷報

宏碁集團跨足醫材邁大步，旗下宏碁智醫（6857）獲經濟部產業發展署「創新醫療產品市場准入研發補助計畫」策略布局馬來西亞，...

華孚11月營收月增18% 積極擴產

機殼廠華孚（6235）昨（2）日公告11月合併營收4.55億元，為近三個月高點，月增18.8%，但較去年同期減少9%；前...

牧德11月營收月增13% 迅得月增6%

AOI大廠牧德（3563）昨（2）日公布11月營收2.09億元，攀上36個月來高點，月增13.8%，年增184%。迅得昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。