迎廣、亞力 四檔活跳跳

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，投資人可參考迎廣（6117）、亞力（1514）等後市表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

迎廣將啟動海外擴產計畫，其中，美國南加州銷售據點將改建為生產基地，預估明年首季量產，馬來西亞廠則預計明年下半年量產，藉此降低地緣政治風險，搶攻AI伺服器商機。

迎廣前三季合併營收21.53億元，年增30%；稅後純益約2.68億元，年增逾26倍，每股純益3.02元，遠優於去年同期每股純益（EPS）0.13元；前十月營收23.61億元，年增24.7%。

展望本季營運，迎廣指出，10月營收受颱風及遞延出貨影響，動能較原預期弱，11月將會重回強勁成長態勢，本季業績將不亞於第3季。迎廣明年在美國、馬來西亞廠陸續加入生產行列下，預料營收會持續成長，AI伺服器市場需求擴張，也有助該公司機殼、系統組裝等業務。

亞力未來營運首要目標為擴大經營半導體市場，其次是持續爭取台電強韌電網計畫之訂單，另外，公司看好AI資料中心IDC機房所帶來的商機，將積極布局AI重電設備訂單。

亞力指出，未來布局採六大策略，包括半導體市場的經營、瞄準軌道市場、台電強韌電網計畫、AI在未來所帶來的商機、開拓國外市場以及太陽能與儲能、充電樁等推廣。目前在手訂單超過百億元，動能無虞，在配電（饋線）自動化開關產品開發成功下，預估未來每年可取得台電及東南亞市場約10億元的訂單。

若是投資人看好此兩檔，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的權證入手。

AI 營收 馬來西亞

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