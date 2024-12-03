群聯業外大豐收 預估貢獻 EPS 21.49元

群聯（8299）昨（2）日宣布，將處分集團持有轉投資大陸深圳宏芯宇公司部分股權，處分利益估計達44億元。法人預期，相關收益有望於本季認列，以群聯股本20.48億元計算，貢獻每股純益約21.49元。

群聯今年前三季每股純益27.31元，昨天公告的這筆業外收益已達前三季獲利近八成，全年盈餘大進補，加計本季本業持續獲利，法人看好群聯今年純益將刷寫新猷。

群聯執行長潘健成表示，這次股權調整，是集團在全球營運發展和中國大陸投資布局的重要策略之一，希望透過靈活的資產配置，提升財務穩健性，並將資源聚焦於具備更大成長潛力的NAND儲存業務領域。

他強調，群聯將持續推動全球化布局，為儲存解決方案市場帶來更多突破性發展與技術。

群聯公告，董事會通過旗下全資子公司Core Storage Electronic（Samoa）Limited處分部分手中宏芯宇股權，擬以每股現金價人民幣23元，分別轉讓合計5,332萬股予六名交易對象，估交易總金額達人民幣12.26億元（約新台幣55億元），處分利益估約新台幣44億元。

據了解，群聯集團是在2020年取得宏芯宇股權，當時透過旗下Core Storage Electronic（Samoa）Limited，以集團轉投資公司合肥兆芯的24.41%股權為對價，參與認購宏芯宇辦理的定向增資新股案，當時群聯看好運用兩家轉投資公司分別在技術及業務行銷等優勢，可望發揮綜效、提升市場競爭力。群聯表示，此次交易完成後，集團仍持有宏芯宇1.05億餘股，約占宏芯宇已發行股份總數23.69%。

潘健成透露，這次業外收益將優先投入台灣總部研發項目，進一步強化群聯在NAND儲存產業的領先地位。