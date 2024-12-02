通路商弘憶股（3312）今年累計前十月業績的年增幅度逾一成，法人預期，該公司今年整體業績將年增雙位數百分比，重回成長軌道，每股純益則將達2元以上，而明年在本業與算力相關服務加持之下，整體營運表現有望持續提升。

法人指出，個人電腦（PC）相關應用應當已走出谷底，弘憶股WiFi 6產品的表現頗不錯，明年PC相關產品線應當會比今年更好，而寬頻通訊市場表現也強健，但車用市場仍待復甦。

除通路本業，弘憶股受到市場矚目的是，採購伺服器，並將算力出售給關係企業GMI Computing International Ltd.，再由關係企業出售服務給終端用戶，從今年7月開始認列收益。法人估計，該公司單季算力相關獲利約可認列1,800萬元左右。