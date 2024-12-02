華新新盤價跌1,000元

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼市低迷，海內外鋼價全面下修。不銹鋼盤線大廠華新麗華（1605）昨（2）日12月新價，300系每公噸跌1,000元；豐興本周廢鋼與鋼筋跌200元、型鋼平盤；越南和發高爐廠新價每公噸跌約10美元。鋼鐵行情疲軟，將引領中鋼新價持續低檔修正。

華新麗華表示，川普回鍋白宮，全球主要經濟體觀察美國未來政策走向，不確定因素高，市場需求轉為觀望，對後市保守看待。

不銹鋼原料部分，儘管倫敦金屬交易所（LME）鎳價近日下跌，但新台幣匯率貶值與天然氣費用上漲，使鋼廠面臨高成本壓力，華新麗華為適度反應成本，並維持客戶接單競爭力，12月盤價300系每公噸調降1,000元，316附價持平；另200系、400系維持平盤。

不銹鋼 台幣匯率 華新麗華

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