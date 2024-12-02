中光電、亞航無人機 海外搶單

經濟日報／ 記者宋健生李珣瑛黃淑惠/台中、新竹、台北報導

台灣無人機搶單國際，中光電（5371）、亞航、雷虎、漢翔等加入台灣卓越無人機海外商機聯盟後，大搶美國川普政府政策紅利與海外市場，中光電等取得的國內外訂單逐步進入交付階段，本季起有望擴大貢獻。

另外，同為無人機航太領域廠家永虹先進昨（2）日宣布通過AS9100D航太品質管理系統認證，正式跨入「航太產業熱塑碳纖維複合材料專業代工製造」，未來將可承接航太飛機結構件訂單，預期可望與無人機國家隊聯合搶單國際，受到矚目。

中光電旗下子公司中光電智能機器人公司（CiRC）投入智能無人機核心技術開發與製造十年有成，參與國防部「微型無人機」、「監偵型無人機」量產購案評選，一舉得標微型1,485架、監偵型1,552架，兩案共3,037架，成為這次軍用商規六款無人機購案中，採購數量最多的得標廠商，也展現自主研發實力和在地產製優勢。

亞航方面，與碳基合作，爭取切入中科院軍用無人機計畫，兩家公司去年已經簽署合作意向書，未來會積極搶攻訂單。

中光電 無人機 航太

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