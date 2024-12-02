推動優質企業掛牌 跨步

臺灣證券交易所與櫃買中心共同成立的「資本市場服務團」，日前攜手凱基證券辦理首場「推動優質企業邁向資本市場」座談會，介紹台灣資本市場現況與優勢及上市櫃流程與重點，並提供申請上市櫃諮詢服務，與會企業反應熱烈。

證交所表示，「資本市場服務團」11月起與證券承銷商共同辦理「推動優質企業邁向資本市場」座談會，透過整合兩單位資源，建立共同推動平台，提供一站式全方位服務，讓企業快速瞭解資本市場全貌並取得諮詢服務管道。

證交所總經理李愛玲致詞指出，台灣上市櫃市場不論成交值、總市值或流動性，在全球排名皆名列前茅，顯示台灣資本市場活躍動能，且上市櫃公司基本面穩健成長，深獲國內外投資人信賴。

她進一步說，為提升資本市場國際競爭力及壯大資本市場規模，並建構亞洲資本市場創新公司聚集的板塊，創新板規劃明年初全面取消合格投資人限制，擴大投資人參與基礎，並開放信用、借券及盤中(後)零股交易等多元工具，打造友善籌資及交易環境。

此外，證交所透過一般板及創新板共組的資本市場大聯盟，希望打造臺灣創新板成為亞洲創新板，匯聚具備創新性企業，帶動台灣產業創新動能，促進下一世代產業轉型。

證交所亦傾集團資源，由子公司臺灣指數公司建置「IR議合服務平台(IR ENGAGE)」，為上市櫃公司及機構投資人提供「議合媒合」服務，增進上市櫃企業曝光及深化投資人關係。

櫃買中心上櫃審查部經理曾文正引述經濟部出具的中小企業白皮書數據，台灣中小企業規模占比達98%，可稱中小企業為臺灣經濟的推手，櫃買中心成立30年，設立創櫃板、興櫃及上櫃主板三個板塊，以滿足各類型不同成長階段企業的籌資需求，並已成功扶植2,500家以上企業進入資本市場。

此外，櫃買中心另設有債券、ETF及店頭衍生性金融商品市場等，足見櫃買中心為具備多元商品市場與多層次架構的股債雙核心交易所。

凱基證券副總經理黃幼玲表示，此為首次由證交所及櫃買中心兩單位共同辦理資本市場座談會，充分顯示主管機關為擴大資本市場而共同努力的決心。

本次座談會共有20家以上來自多元產業且極具競爭力的優質企業參與，橫跨食、衣、住、行等各產業元素，包含半導體、大健康產業、綠能環保、電機機械、汽車工業及成衣紡織與食品業等。