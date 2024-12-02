穎崴（6515）受惠AI和HPC技術發展，對高階晶片需求激增，高頻高速測試座（Coaxial Socket）和晶圓測試探針卡（Vertical Probe Card）滿足高階晶片測試需求，推升今年業績快速成長，全年營運將創歷史新高，獲利也力拚新高。

海外布局方面，穎崴董事會通過投資設立馬來西亞子公司，全球業務營運中心資深副總陳紹焜表示，過去五年馬來西亞出口半導體產值逐年增加，每年有超過7％的年複合增長率，為全球半導體新重鎮，穎崴率先於2023年設置檳城業務及技術服務中心，近期進一步設立馬來西亞子公司，對在地服務重視。

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