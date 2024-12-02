長榮 押價內外15%

長榮（2603）受歐洲航線運費拉高消息激勵，吸引外資進場回補部位，昨（2）日股價一路在高檔震盪，終場上漲4元收在221元，收復5日線。

以色列與黎巴嫩真主黨和平協議不到兩天即宣告破局，紅海危機持續，又逢年底的12月搶運貨量出籠，加上蛇年華人農曆春節較早，落在國曆1月下旬，促使部分貨主提前搶運，以準備明年第1季的庫存，國內貨櫃三雄均看好營運將一路看旺到明年首季。此外， 美東碼頭勞資談判暫停罷工將於2025年1月15日到期，攸關貨櫃輪市場變化，將是後續運價走勢關鍵。

權證發行商表示，投資人如看好長榮投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。（中國信託證券提供）

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