立積 優選逾150天
立積（4968）10月獲利達2,280萬，每股純益（EPS） 0.25元，主要因第3季出貨的分離式元件，第4季由WIFI 7 FEM取代，毛利率較高，預估第4季獲利將優於市場預期。
因為WIFI 7頻段將多出6 GHz，所用的FEM也相對WIFI 6多出兩個，而產品單價也較WIFI 6FEM提升兩倍。2025年WIFI 7開始放量，立積在WIFI 7 FEM價量齊揚下，對於營收將有大幅貢獻。2025年首季可望比今年第4季更好，有兩大影響因素，一是營運商端的採用情形；另外是Wi-Fi 7產品出貨提升的速度，如果符合預期就有機會。
權證發行商建議，若看好立積後續股價表現，可挑選價內外10%以內、有效天期150天以上的商品介入。
（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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