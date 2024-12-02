華孚11月營收月增18% 積極擴產

機殼廠華孚（6235）昨（2）日公告11月合併營收4.55億元，為近三個月高點，月增18.8%，但較去年同期減少9%；前11月營收54.22億元，年增3.1%。

華孚董事長蔡豐賜曾指出，特斯拉的興起對汽車產業產生驚天動地的變化，而電動車也帶動汽車零件輕量化的趨勢，智慧座艙的興起也對零組件需求提升，上述各種趨勢都成為華孚近年來關鍵的成長動能，而目前這些需求與動力仍存在。

展望未來，華孚指出，由於電動車需求仍在擴張，加上歐洲客戶對鋁鎂合金導入相當快，雖然美國速度略慢，但公司今年將有日、韓系車廠客戶，對營運仍充滿信心，期盼明年持續成長。

據悉，華孚因應市場需求，近年來積極擴產，包括中國大陸馬鞍山廠、含山廠、當塗廠均有擴產計畫；其中，當塗廠將在今年底加入量產行列，而越南廠則預估明年第4季完工。