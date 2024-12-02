牧德11月營收月增13% 迅得月增6%
AOI大廠牧德（3563）昨（2）日公布11月營收2.09億元，攀上36個月來高點，月增13.8%，年增184%。迅得昨也公布11月營收4.41億元，為同期次高，月增6.1%，年減4.8%。
牧德、迅得皆預告，受惠半導體市場需求升溫，對本季與2025年營運皆樂觀看待，2025年首季甚至有機會較本季逆勢繳出季增的成績單，不受農曆年工作天數減少影響。
牧德強調，現階段訂單能見度較為明朗，產品組合毛利較佳，半導體出貨比率也增長，應用於晶圓段及晶圓封裝相關外觀檢查機已陸續出貨，除現有的設備，CoWoS 及PLP外觀檢查機將於明年首季開始認證，希望於明年第3季開始出貨。
牧德預估，本季半導體設備營收占比可望達一成以上，單季營收有機會較第3季成長，攀今年單季高點。
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