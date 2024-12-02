久禾光估賺逾半股本

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

興櫃光學廠久禾光（6498）受惠筆電鏡頭需求加溫，營收已連三月站穩1億元以上，法人預期，久禾光今年營收有望突破10億元大關，創新高，全年有望連兩年賺逾半個股本。

久禾光不評論法人預估的財務數字。久禾光10月營收1.02億元，月減7.8%，年增7.97%；前十月營收8.41億元，逼近去年全年營收8.81億元，年增19.3%。久禾光昨天在興櫃市場參考價收102元，上漲2.71元。

久禾光今年前三季稅後純益約1.43億元，以目前股本4.11億元計算，每股純益約3.48元，外界看好，全年有望連兩年賺逾半個股本。

久禾光專攻筆電鏡頭，並以筆電龍頭品牌聯想為最大客戶，美系客戶也是大客戶之一，今年隨整體筆電市場需求回溫，久禾光營運逐季向上，第3季營收以2.99億元創單季新高，近年內部除致力於管控成本及製程改善，提高毛利率外，並持續投入研發微型化高階產品。

久禾光近年積極提高自動化組裝產線，以提升生產效率，今年上半年資本支出仍逾4,500萬元，估計全年資本支出約5,000萬至1億元之間。受惠產品結構優化，加上鏡頭規格持續升級，目前出貨筆電鏡頭4P占半數以上，推升單價及毛利率。

營收 筆電

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