電商雙雄搶年菜商機

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

明年農曆年落在元月底，本土電商雙雄富邦媒（8454）、網家搶進尾牙與年菜商機。富邦媒宣布，攜手米其林必比登及多家老字號名店與知名飯店，年菜早鳥優惠活動起跑；網家也推出一系列優惠搶市。

富邦媒旗下momo購物網觀察發現，現今社會主流家庭結構「小家庭」為主，為滿足小家庭也可以方便準備多種類大廚手路菜，各大餐飲品牌紛紛推出三至五人份的年菜組合餐；以及不想出門人擠人，網購年菜在家圍爐成現代人過年消費趨勢，平台彙集各種年菜，也增加消費者的選擇項目。

網家旗下PChome 24h購物搶攻保暖商機，「保溫杯、暖暖包、發熱衣、除濕機、電毯、暖氣機」等關鍵字搜尋量皆大幅竄升。PChome 24h即日起也盛大推出「畫蛇添福年菜專區」，蒐羅「異國珍饈、星級飯店、熱門餐廳」三路線菜色，搭配雙12檔期全站優惠活動。

富邦媒 年菜

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