宏碁智醫攻大馬 再傳捷報

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

宏碁集團跨足醫材邁大步，旗下宏碁智醫（6857）獲經濟部產業發展署「創新醫療產品市場准入研發補助計畫」策略布局馬來西亞，並與當地醫院與專案夥伴簽屬合作MOU，積極導入眼科AI軟體，搭配甫獲大馬醫療器材管理局核發的醫材許可證「免散瞳眼底照相機ARC-1000」，攜手在當地推動糖尿病輔助AI醫材。

宏碁智醫表示，大馬是西太平洋地區糖尿病患病率最高的國家，也是全球糖尿病患病率高的國家之一，平均每五個成人就會有一人患有糖尿病。

宏碁智醫考量大馬對糖尿病患眼睛的照護挑戰，除了日前已於取證的「VeriSee DR AI輔助糖尿病視網膜病變診斷軟體」與「VeriSee AMD AI輔助年齡相關性黃斑部病變篩檢軟體」眼科AI產品，近日更由「免散瞳眼底照相機 ARC-1000」再下一城，獲頒當地醫療許可證，能提供一站式眼科AI的軟硬整合解決方案。

宏碁智醫表示，該公司「深耕馬來西亞市場全方位智慧AI糖尿病患眼底照護平台推廣計畫」獲台灣「創新醫療產品市場准入研發補助計畫」，希望藉由導入相應AI產品，確保患者能得到高品質的醫療照護服務。

AI 宏碁 糖尿病

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