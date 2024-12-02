華擎旗下永擎登陸興櫃 大漲58%順利拉開蜜月行情

華擎（3515）旗下永擎2日登錄興櫃，主辦輔導推薦證券商認購價230元、協辦輔導推薦證券商認購價則是250元，以290元開盤，盤中最高一度衝達385元，日均價355.87元，收盤成交價為365元，較主辦券商認購價上漲135元，漲幅58.69%。

永擎主要從事伺服器主機板及整機系統研發與銷售，產品應用於資料中心、HPC、Big Data、雲端運算及視覺計算市場，2013年成立，依各領域客戶使用需求，透過經銷商等平台進行銷售，或以 ODM-Direct 的商業合作模式提供多元的產品及服務；成立以來，成功打入歐美、亞太及大中華區數據中心客戶，提供卓越產品、最先進技術以及完整的解決方案。

永擎主要是伺服器產品研發與銷售，主要客戶是美國二線業者，歐系雲端服務供應商（CSP）、美系OEM廠等；營收中70%為伺服器整機銷售，30%來是伺服器主機板銷售，目前AI伺服器以出貨H100為主，且開始出貨H200。

根據櫃買中心資料顯示，永擎的短期業務發展計畫包括，針對伺服器終端客戶，以 ODM direct 商業模式進行合作；並隨時依客戶成長需求以及 Intel/AMD 雙平台導入市場，給予最佳的換機解決方案；另外，深耕雲端運算網路客戶，提供雲端客戶增建資料中心所需的基礎建設需求；因應中美貿易的變化，提供區域性的業務支援與售後服務。

在中長期業務發展計畫上，因應 5G 與 AI 加速推動，強調低延遲的邊緣運算架構備受重視，包括自動駕駛、工業聯網及特定商業性應用等所需要的資料中心設備需求。將及早佈署規畫並積極搶進低功耗的邊緣運算應用市場，預期未來 AI 運用中，伺服器的省電與散熱效能將是左右發展的重要關鍵。