牧德11月營收2.09億元 月增逾13%半導體出貨成長

牧德科技（3563）2日公佈11月營收約2.09億元，月成長13.84%、年成長達183.97%。

牧德先前已提到，對今年第4季與2025年皆樂觀看待，2025年首季甚至有機會較今年第4季逆勢季增，不受農曆年工作天數減少影響。

牧德提到，訂單能見度樂觀恢復過往高峰，主要是半導體新應用需求增溫，加上其他利基產品逐步開發，預期半導體營收占比會穩步拉升，帶動營運表現。

展望第4季與2025第1季，牧德提到，訂單能見度較為明朗，產品組合毛利較佳，半導體出貨比例也增⾧。應用於晶圓段及晶圓封裝相關外觀檢查機已陸續出貨，除現有的設備，CoWoS及PLP外觀檢查機將於明年第1季開始認證，希望能於明年第3季開始出貨。

牧德預估，第4季半導體設備營收佔比可望達10%以上，第4季營收可望較第3季成，為今年單季新高，明年第1季亦可望維持今年第4季水準。預估2025年營收及獲利將較今年明顯成⾧、半導體相關設備營收佔公司營收比重達 15%到20%。