明年PC恢復成長動能 法人點名兩檔主要受惠股

隨商用筆電更換新機及更多價格實惠的AI PC推出，加上輝達（NVIDIA）新一代GPU發表，帶動電競換機潮，法人預估2025年全球PC出貨量可望成長約6%，點名華碩（2357）、微星（2377）等兩檔為主要受惠股。

根據Gartner統計，今年第3季全球PC出貨量季增5%、年持平於6,400萬台，符合法人預估，其中，Chromebook出貨較強，使筆電出貨年增約2.8%，優於預期，桌機因需求疲軟，出貨年減7%。

地區來看，美國（全球出貨占比27%）及拉丁美洲（占比8%）第3季PC出貨量分別年增5%、2%，歐洲、中東及非洲（EMEA、合計占比26%）年減2%，亞太（APAC、合計占比31%）年減5%，因中國大陸需求疲軟。

品牌方面，宏碁（2353）、聯想及蘋果為第3季成長較強的品牌，分別為4%、3%及3%，主要受惠美國市場出貨成長。

台灣前五大筆電ODM廠第3季出貨年減4%，但季增4%，和碩（4938）出貨季增23%，主要動能為華碩拉貨較強。

第4季進入淡季，戴爾於法說會預期Client Solution Group本季營收將年增低個位數，隱含季減1%至2%，低於市場預期的6%，至於華碩預估營收季減15%，因傳統季節性與提前採購因素。

投顧法人預估，台灣前五大筆電ODM廠第4季出貨量季減8%，其中，廣達（2382）筆電出貨量受Chromebook進入淡季影響，季減10%至15%，和碩則季減10%至15%，因此下修全球PC出貨量至季減6%，並預估2024年出貨量年持平於2.41億台。

展望2025年，法人指出，多數PC品牌預期出貨量將恢復成長，主要動能除Win 10結束技術支援服務，帶動商務換機需求外，各品牌將推出更多價格低於1,000美元的AI PC主流機型，驅動換機需求。

HP及華碩預期2025年AI PC滲透率將達20%至25%，2026年後達60%以上。整體而言，法人預估2025年全球PC需求年增6%至2.55億台。

此外，輝達新RTX-50 GPU扮演2025年另一動能，有利於電競筆電出貨量年增雙位數，優於整體產業成長性。法人看好2025年全球PC成長將有利華碩及微星等台灣品牌廠。