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網通景氣熱度高 智邦漲停突破700元創歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股2日盤中大漲超過400點，一掃上周陰霾，網通族群表現強勢，由智邦（2345）領軍上攻，智邦盤中攻上漲停至722元，突破700元大關，神準（3558）、眾達-KY（4977）也漲停亮燈，星通（3025）、仲琦（2419）、智易（3596）、中磊（5388）等都有超過5%的漲幅。

法人認為，光通訊與交換器產業景氣熱度延續至2025年，因光通訊產業規格升級周期縮短、整體產業市場規模大幅提升，台廠與美系業者合作關係更為緊密，並受惠於台灣上游半導體龍頭業者供應鏈在地化策略，將迎來自2015至2020年後再一波產業盛況。

網通股2日大漲，類股指數漲幅僅次於半導體，漲幅逾2%，其中智邦早盤即攻上722元歷史新高，亮燈漲停；神準也大漲至漲停板227元，眾達上漲逾9%，逼近漲停板。而盤中漲幅超過5%的有星通、中磊、仲琦、啟碁（6285）、華星光（4979）、榮群（8034）、新復興（4909）等。

就籌碼面來觀察，神準已獲外資、投信同步買超四天，智邦獲投信大買超過十天，眾達則是投信上周五剛入場買超一天。

智邦受惠北美雲端服務供應商（CSP）積極投入AI資本支出，交換器產品規格升級，需求成長動能強勁，前十月營收823.35億元，年增約18.62%，為歷年同期新高；前三季稅後純益為74.75億元，年增12.1%，每股純益13.39元。

毛利率部分，第3季跌落至20%以下，為19.89%，較去年同期下降3.14個百分點，營益率12.28%，年減1.46個百分點，不過由於營收持續創高，獲利仍相當穩健。

智邦目前營運的主要動能都來自受AI帶動的資料中心業者，智邦預期，2024年整體營運可望有二位數成長，展望2025年也可望有二位數成長，除網路應用及交換器是兩大營運重點外，原本呈現衰退的網路接取設備無線網路等也將反彈。法人看好第4季800G交換器開始大量出貨，貢獻明年全年營運，此外，潛在的ODM業務可能讓營收有進一步上修空間。

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