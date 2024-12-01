花旗：ODM廠仍能因應川普對墨徵關稅 看多鴻海等5家台廠

花旗證券發布報告指出，川普將對墨西哥及中國大陸加徵關稅，這將成為台灣ODM廠的利空，但預期供應鏈仍能因應，因此維持對鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）及英業達（2356）的「買進」評等，認為拉回都是加碼的好時機。

川普揚言，在明年元月20日上任後，將對所有來自墨西哥及加拿大的商品課徵25%的關稅，對中國商品將額外課徵10%的關稅。花旗指出，由於供應鏈有不少廠房在墨西哥，尤其是伺服器、電視、汽車/電動車等業務，因此將是股價的負面催化劑。

花旗分析，在墨西哥，緯穎的曝險似乎更大（約占伺服器機架組裝總產能的 70%），其他同業受到的衝擊較小，包括英業達（約占伺服器產能的35%）、鴻海（低於15%）、緯創（低於10%）、廣達（不到10%）、仁寶（2324）（小於10%）及和碩（4938）（小於10%）。

整體來看，緯穎、英業達、鴻海及緯創主要從墨西哥出口伺服器，和碩及廣達在墨西哥生產電動車零組件，仁寶則生產物聯網設備。

花旗認為，相關供應鏈短期內不會採取積極行動，主要是因為目前仍缺乏相關細節。在最壞的情況下，作為進口商的客戶將吸收實施關稅的成本，因為大多數 ODM的毛利率已相當微薄，而且沒有解決產能搬遷的快速方法。

花旗指出，長遠來看，ODM廠可以考慮擴大在美國的產能（透過收購、租賃或自建），或是利用美國現有的產能並擴大規模（如果經濟規模合理），以作為替代解決方案。這樣一來，鴻海、廣達、緯創及和碩表現會比較好。

雖然這些ODM廠前方的道路崎嶇不平，但花旗看好供應鏈的敏捷度及適應能力，加上ODM廠擁有全球布局及物流支援，以及從 2018~2019 年的經驗吸取教訓，應該有助於順利應對挑戰。