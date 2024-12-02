鴻海秀低軌衛星肌肉

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
2024台灣太空國際年會昨日於高雄展覽館開展，鴻海以「新世代太空通訊」為主軸，展示集團在低軌衛星通訊最新進展，並攜手產業夥伴共同打造完整衛星產業生態系。鴻海／提供
2024台灣太空國際年會昨日於高雄展覽館開展，鴻海以「新世代太空通訊」為主軸，展示集團在低軌衛星通訊最新進展，並攜手產業夥伴共同打造完整衛星產業生態系。鴻海／提供

2024台灣太空國際年會（TASTI 2024）昨（1）日於高雄展覽館盛大展開，鴻海（2317）作為大會冠名贊助廠商，以「新世代太空通訊」為主軸，展示集團低軌衛星通訊最新進展，並攜手產業夥伴共同打造完整衛星產業生態系。

鴻海表示，集團於TASTI 2024展示去年11月成功發射升空的珍珠號立方衛星1：1實體模型，並首次對外分享衛星在軌道上的操作技術，包括衛星太陽追蹤模式、飛越地面站時的目標追蹤模式、穩定三軸控制、地球觀測、雙向通訊都卜勒效應頻率偏移補償，以及真實太空環境實驗數據解析等關鍵技術，展現衛星系統整合能力。

鴻海並攜手子公司及多家產業夥伴，展現衛星通訊產業鏈布局，包括旗下富智康與夏普合作最新開發的低軌衛星使用者終端；由鴻海子公司承煒科技（Rayprus）開發的地球觀測相機模組。

此外，還有由鴻騰精密生產，專為太空環境設計的耐候性連結線束，以及太空用連接器與線材；重要技術夥伴聯發科技展出支援非地面網路（NTNs）的全軟體定義無線通訊（SDR）晶片；國際合作夥伴Antaris則帶來其創新的多軌道衛星操作軟體平台，提供一個加速太空任務設計、模擬及操作的創新軟體平台。

鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘表示，未來新型態通訊將朝向高覆蓋率、高可靠度、高連結數、低延遲的方向發展。以5G技術演進來看，從Rel 17開始討論非地面網路，到目前發展的Rel 18以及未來的Rel 19、Rel 20將進入5G Advanced的第二波演進，預期將進一步支援非地面網路，為下一代6G非地面網路通訊奠定基礎。

太空 鴻海

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