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眾福科 營運將逐季走揚
佳世達旗下戶外專業顯示器製造商眾福科（3168）表示，本季營運落底，2025年營運將優於今年，並呈逐季成長走勢。其中，大尺寸及強固型充電站顯示器將是工控產品成長主力，特殊車輛新開案未來二年也將陸續發酵。
眾福科因船舶客戶單一產品庫存過高，產品遞延至明年出貨，導致本季營收走弱，10月合併營收2.55億元，月減21.8%，但較去年同期增加2.2%；前十月合併營收28.79億元，年減15%。
眾福科強調，即便短期營運受制於客戶庫存調整，但該公司持續有新客戶導入及新產品的開發，持續看好市場應成長，發展策略是朝向發展大尺寸航海顯示器，創造高附加價值產品。
眾福科前三季毛利率24.9%，年增0.7個百分點；稅後純益1.76億元，年減25.8%，每股純益2.33元。 四大產品貢獻業績占比分別為：船舶37%、工控24%、醫療15%及特殊車輛17%。客戶分布以美洲47%最高；亞洲33%居次，歐洲則占20%。
眾福科表示，特殊車輛產品開案數持續新高，也是研發投入最大領域，將於一至二年內陸續量產。
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