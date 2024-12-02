GB300明年發表 帶旺雙鴻

輝達（NVIDIA）最新GB200 AI伺服器目前正開始陸續出貨，下一代GB300預計明年中旬問世，市場推估，GB300新平台功耗勢必進一步擴大，屆時水冷散熱角色更吃重，甚至必須使用「全水冷解決方案」才能使伺服器正常運作，有望促使水冷散熱需求激增，帶旺雙鴻（3324）、奇鋐等台廠。

若從AI伺服器機櫃造價來看，GB200 NVL36伺服器機櫃平均售價約為180萬美元，而NVL72的造價則大約300萬美元，一旦漏水，整台要價不菲的伺服器機櫃很可能因此報銷，水冷散熱是必備零組件，各大雲端服務供應商（CSP）寧可多花點錢提升品質，也不願發生任何風險。

據悉，目前雙鴻水冷板主要供應鴻海與廣達，明年GB200擴大滲透率之後，預料雙鴻營運也將再次起飛。