金寶法說會／衝刺 AI 伺服器儲能與充電樁 明年第一季淡季不淡

金寶（2312）29日舉行法說會，因應川普加徵關稅，總經理陳威昌表示，美國已經布局東部、西部與中部地區，同時，主要產能在泰國與菲律賓，影響不大，明年第1季淡季不淡，優於今年同期，部分客戶提前拉貨，並看好AI伺服器、儲能設備與充電樁等產品展望。

他說，金寶在美國一定要先準備好，包含在印第安納州（中部）、加州的聖地牙哥（西部）都有廠區，並在美東有合作廠商，尤其印第安納場地只用了六分之一，還有很大能量。以今年前三季來看，泰國占總產能的50%、菲律賓20%，因此，影響不大，中國大陸產能排第三，美國、墨西哥、巴西三國占比都很接近。

針對是否切入電池電源備援模組（BBU），他說，主要是集團的康舒（6282）在做，金寶、康舒，以及康舒收購ABB旗下電源轉換事業部門（OmniON）三方有密切合作，BBU客戶若需要板子與系統產品會轉給我們來做。

AI伺服器方面，他說，已經通過認證，2025年量產，除了供應機殼（L2），也供應主機板（L6），還有很多擴充槽，以及外接的板子，已經啟動泰國廠的產能因應。

充電樁方面，他說，下半年量產，包括電力儲存與充電槍，目前做儲電設備，主要出貨AC產品，未來做DC產品，2025年要衝刺儲能與充電樁產品的出貨量。

川普加徵關稅，客戶是否提前拉貨？他說，我們有跟客戶洽談這件事，有的客戶確實拉了一些貨，12月在很多國家，工作天數只有兩到三周，1月遇到農曆年，2月工作天數又減少，使得整個工作天數都減少了，因此，有部分的量會拉到今年。

明年第1季展望，他說，不錯，因為今年第1季不好，而且絕對金額也比較好，從我們的產品來看，都比今年第1季好，絕對值也好，主要是景氣變好，庫存也降低了，美國降息也有幫助。

陳威昌強調，金寶現在的全球布局仍以泰國為主要生產重鎮，目前一，馬哈猜廠區的產能滿載。二，碧武里廠區有1號與2號廠區產能全滿，3號廠區將設立三個廠，巴西除了既有的瑪瑙斯廠，在客戶要求之下，聖保羅新廠明年第2季進入量產；菲律賓廠區沒有太多改變。