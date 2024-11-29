電動物流車生態圈來了

工研院昨（29）日攜手中華汽車（2204）、威剛科技、新竹物流、嘉里大榮物流、祥億貨運、國瑞汽車、起而行綠能等本土合作廠商，舉行電動物流車示範推動成果展示會，展示3.5噸電動小貨車、電動機車、充電站多元應用，共同發展電動物流車生態圈。

工研院機械與機電系統研究所資深技術專家饒達仁表示，物流車電動化的關鍵就是電機、電池、電控。特別是電機與電控，從動力模組系統至高瓦數控制器，相關零組件都要與廠商進行全新設計與開發，再結合技術並進入驗證及測試。

饒達仁說，目前工研院正協助三家巴士製造商進行電動車調整，在工研院機械所及其他法人的協助下，未來將建立國內驗證測試能量。

展會現場展出中華汽車全新自行設計的電動商用車。中華汽車協理劉坤一指出，零組件採用國家隊供應鏈，國產化比例高達90%，將加載通訊雲端功能，幫助物流業者掌控車流最新資訊，目前正測試續航里程，預計明年示範運行、最快明年第3季投產，並與新竹物流合作投入30輛電動物流車，逐年替換傳統油車。