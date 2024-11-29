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智邦攻全光通訊技術

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通大廠智邦（2345）昨（29）日公告取得InLC共838.3萬股，每股單位價格為2.025美元，交易總金額1,697萬美元（約新台幣5.5億元），交易相對人為O-Net Communications（HK）Limited、Daejeon 4th Industrial Revolution Investment Fund等，共取得75.42%股權。

智邦日前公告，布局AI資料中心全光通訊技術，董事會通過投資InLC，強化基礎光通訊產品研發，為未來三到五年全光通訊需求預作準備，更打造開源光通訊生態系統。

因應AI／ML資料中心高速傳輸需求，技術推進至使用光通訊與銅介質通訊搭配互補，光通訊之於資料中心連接傳輸的重要性已不容忽視。InLC擁有近十年 WSS（Wavelength Selective Switching）技術研發基礎，主要應用於電信場域，銷售客戶包含多家大型電信業者。

智邦認為，光通訊網路必將從電信基礎建設延伸到資料中心，就目前資料中心業者長期布局策略來看，透過逐步建立分散式資料中心，讓AI／ML運算模型可以充分使用分布於不同地點、不同資料中心的算力，以符合不同客戶私有數據儲存處理的需求，不論是數據共有、專有、或分享等各種型態的數據資源，更容易進行區隔與協作。

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