太陽能電池模組及能源銷售業者安集科技（6477）昨（29）日召開法說會，今年前三季模組部門因進口模組價格競爭，及客戶案場施工延遲，整體營收及獲利均較去年度下滑；電廠建置容量，截至今年10月已達118.5MW，預計明年底可以達到128M，電廠售電收入為公司帶來穩定增長的獲利，公司營運仍穩定向前。

展望明年，安集認為，一般模組市場預計將較今年好轉，恐仍無法恢復二、三年前之盛況。主打海上型模組、光電建材、金屬3D列印，多元開發營收。

在海上型模組部分，主要為解決陸上光電建置限制、增加綠能容量，加上技術突破，搭配旭東環保設計浮台結構，開發海上型模組，目前示範場域興建中。

光電建材部分，有業者委託安集科技代工製造強固安全光電建材（BRPV），採用直流48V安全電壓，有效避免傳統太陽能串聯直流1,000V帶來的拉弧ARC、熱斑、PID效應等火災隱患，提升安全性。已初步完成第一階段的製作並進行測試及驗證。

第三項金屬3D列印事業多年前開始投入，主攻無人機零部件及高價自行車零組件開發。