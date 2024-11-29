敦陽科10月稅前盈餘9,024萬

敦陽科（2480）昨（29）日公告，10月營業利益為8,937.3萬元，前十個月營業利益為7.47億元，10月稅前盈餘為9,024.9萬元，前十個月稅前盈餘為8.19億元。

敦陽科持續看好資安、AI及雲端等業務成長動能，尤其感受到企業對AI應用的需求日益升溫。敦陽科表示，AI趨勢不可逆，看好客戶對NVIDIA AI Foundry服務需求，未來將持續以訂閱模式，協助客戶導入AI。

敦陽科今年第3季稅後純益1.82億元，下探八季來低點，季減9.44%，年減1.09%，每股稅後純益（EPS）1.71元；前三季稅後純益5.88億元，年增0.34%，每股純益5.53元。

敦陽科第3季毛利率25.17%，季減1.33個百分點，年減0.39個百分點；營益率11.02%，季減2.38個百分點，年減0.97個百分點。前三季毛利率25.72%，年增0.98個百分點。