市場需求回溫，法人看好，安控廠奇偶（3356）本季營運有望淡季不淡，獲利優於前一季，整體營運仍視業外轉投資台積電表現而定。

奇偶10月營收達1.26億元，月增41.4%，年減5.55%，為去年10月以來最佳，累計今年前十月營收10億元，年減5.58%。奇偶昨（29）日股價收56.8元，上漲0.5元，外資連兩日買超力挺。

奇偶第3季營業淨利1,391萬元，稅後純益1,328萬元，季減93.5%，每股純益0.15元，累計今年前三季稅後純益4.5億元，年增1.1倍，每股純益（EPS）5.06元，超越去年全年，主要受惠轉投資台積電認列業外金融評價利益貢獻，依據奇偶前三季財報顯示，奇偶持有台積電985張。

奇偶已完成現金減資及實收資本額變更登記，股本由8.98億元降至7.99億元，有助於每股淨值提高。奇偶董事長戴光正日前表示，今年營運重心持續擴大產品在全球市場份額，尤其雲端監控產品已成為未來趨勢，不論是門禁或監視領域都非常適合導入雲端應用，首發目標市場為北美，是奇偶未來營收成長動力之一。

戴光正表示，去年全球有國際通膨與升息續存的壓力，經濟成長率較前一年為低，此外，去年歐洲烏俄戰爭膠著、美中科技爭端加遽等風險紛擾，也導致全球經濟放緩。

針對AI產業發展，戴光正表示，AI對於安全監控產業有極大的正向影響，AI人工智慧影像分析可以減少傳統影像錯誤干擾訊息，大幅縮短事件搜尋時間。為因應創新及綠能需求，奇偶計畫之一是開展太陽能供電的綠能監控系統，以太陽能驅動攝影機，將影像送到雲端，在5G通訊發展帶動下，落實偏遠地區的安全監控使佈建更容易。