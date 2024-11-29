明泰傳奪印度電信大單

網通廠明泰（3380）搶進印度電信市場，市場盛傳拿下印度最大電信業者Reliance Jio訂單，力拚年底量產出貨，法人看好，明泰受惠交換器出現急單回補庫存，北美有線電視多系統營運商（MSO）升級拉貨，加上出貨印度市場，可望推升第4季營運表現。

印度最大電信業者Reliance Jio的5G用戶快速成長，更透過5G固定無線接入（FWA）切入家戶市場，市場看好，Jio因應明年用戶需，規劃年底前釋出新標案，採購量達1,100至1,200萬套，以求，晶片聯發科、達發，網通中磊、智易、康全、合勤控、神準、正文等搶搭商機。

Jio近兩年積極建設5G網路，快速推升5G及家庭用戶，去年釋出千萬訂單，今年再度釋出千萬規模以上訂單，將用於明年搶攻更多用戶，訂單包含室內及室外5G設備（IDU、ODU）以及中繼接取產品Robust MDU（RMDU），吸引台灣晶片及網通廠商搶進。據了解，明泰拿到的就是印度電信業者Jio的訂單。

明泰不願評論客戶。明泰僅表示，供給印度市場產品，主要是室內路由器及網路中繼接取產品，預計年底量產出貨。相較於其他網通廠商積極前進印度佈局新產能，明泰表示，明泰在孟買設立印度子公司，初期將就近委由當地EMS廠生產，後續視印度市場訂單狀況，評估建廠可能性。

法人表示，明泰交換器產品受北美客戶合併影響，加上企業級網路交換器營收衰退，今年營收恐年減二成以上。

不過法人也指出，明泰近期布局新產品，包含智慧門鈴與IP-Cam，搶進印度市場；北美MSO升級DOCSIS4.0 Cable Modem，新產品開始拉貨，北美客戶整併後，訂單恢復動能，400G資料中心用交換器可望增溫，加上WiFi 7開始出貨，推升今年第4季及2025年營運表現。