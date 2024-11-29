仁寶攻衛星物聯網應用

仁寶（2324）昨（29）日宣布與衛星通信公司 Viasat（維亞衛星）攜手合作，將APAL Hestia NTN IoT Dongle 納入Viasat 的 ELEVATE Marketplace，推動衛星物聯網（IoT）技術的創新應用。仁寶將於2024年台灣太空國際年會（TASTI）上展示最新的衛星通信終端產品。

隨著全球物聯網技術的迅速發展，偏遠地區及極端環境的數據連接需求日益增加，衛星通信技術可望是重要關鍵方案。仁寶將以先進的非地面網絡（NTN）技術，為物聯網設備提供穩定、低功耗的連接服務，突破地面基站覆蓋的局限性。

APAL Hestia NTN IoT Dongle專為衛星物聯網應用所設計，支援雙向衛星通訊，透過Viasat的衛星網絡可提供全球覆蓋。應用於物流、農業、能源管理、環境監測等產業。