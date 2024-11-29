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安集持續深化各類型客製化模組 強化金屬3D列印事業

聯合報／ 記者簡永祥／即時報導
安集明年底太陽能裝置容量可達到128MW。圖/聯合報系資料照片
安集明年底太陽能裝置容量可達到128MW。圖/聯合報系資料照片

安集（6477）今日舉行法說會指出，今年前三季，模組部門因進口模組價格競爭，及客戶案場施工延遲，致整體營收及獲利均較112年度下滑，不過電廠建置容量截至10月已達118.5MW（百萬瓦），預計明年底可以達到128MW，電廠售電收入為公司帶來穩定增長獲利，即使面對模組市場大幅萎縮，仍可確保公司營運穩定無虞。

展望明年，公司指出，一般模組市場預計將較今年好轉，恐仍無法恢復二、三年前之盛況，公司會積極往下列三項產品推進，力求突破目前營運困境。

第一是海上型模組。為解決陸上光電建置限制、增加綠能容量，再加上技術之突破，公司搭配旭東環保公司設計之浮台結構，成功開發海上型模組，目前示範場域興建中，未來成長潛力可期。

第二是光電建材。國外大學教授領銜10幾年的研究成果，並擁有國內及美國日本等海外多項光電建材發明專利的大見科技，委託安集科技代工製造強固安全光電建材Building Renforced PhotoVoltic（BRPV），採用直流48V安全電壓，有效避免傳統太陽能串聯直流1000V帶來的拉弧ARC、熱斑、PID效應等火災隱患，大大提升安全性。增強優異的實用性。

目前已初步完成第一階段的製作並進行測試及驗證中（符合國際認證及台灣製造法規），此階段的B R P V產品已達到可當光電建材使用，屋頂、牆面直接舖設，防火A級，防水，可以直接踩踏，省去維修步道加大可建面積。

第二是金屬3D列印事業。公司指出，自107年開始投入的金屬3D列印事業，在無人機零部件及高價自行車零組件開發亦大有斬獲；安集公司最大股東欽揚科技，今年度成功開發出MIT金屬3D列印機，使集團一條龍優勢更加確立，從噴粉機製造、金屬粉末生產及開發到產品列印，均可在集團內完成，成功建立非紅供應鏈，近期更接到美國無人機公司的重要零部件小量產單。

此外，公司去年以金屬3D列印成功開發商用無人載具系列產品，近期與翔大公司合資成立集翔電子動力公司，從事無人機零組件生產，為台灣無人機非紅供應鏈貢獻一己之力。

3D列印 光電 無人機

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