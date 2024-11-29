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金寶法說會／總座：AI產品通過認證即將量產 出貨以「板」類產品為主

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶。記者吳康瑋／攝影
金寶。記者吳康瑋／攝影

AI熱潮席捲全球，連指標大廠都無法忽視，代工大廠金寶（2312）29日召開第三季法說會，有關AI產品布局的進度，總經理陳威昌透露，旗下的AI產品已經通過認證，並即將進入量產的階段，目前主要生產的以「板」類產品為主，他直言，金寶對AI有很大的厚望，AI 是我們正在努力做的事情，不僅內部有做，就連外部也都有在做，絕對不能跑輸別人。

據悉，金寶目前已正式跨入AI伺服器市場、並成功接到訂單，總經理陳威昌日前在法說會透露，旗下包括泰國、墨西哥、美國、聖地牙哥都有設廠，但主要的「伺服器代工」，是交給泰國廠區及墨西哥廠區來負責。而他也分享，在墨西哥設置新廠不僅是為了配合客戶的需求，這也是一個可以替集團緩解美中貿易戰造成的沖擊、分散製造風險一個很好的選擇。

陳威昌表示，目前伺服器相關生產主要是由墨西哥為主，不過若川普上任後、關稅政策真的施行，屆時也能將重心轉往泰國來生產，他強調「在泰國生產伺服器絕對沒問題！」並坦言，自己在多年前任職於集團夥伴仁寶（2324）時，就是在做伺服器，當時自己耕耘伺服器產線至少6年的時間，所以他對這個產品的發展，也很有心得，目前來說金寶在AI伺服器方面的產品將於2025年量產、而2026年的貢獻則會更明顯。

金寶目前有超過50%的產能放在泰國，而根據金寶公告財報顯示，其第3季合併營收460.13億元，季增14.83%，年增16.19%；毛利率6.64%；稅後純益5.23億元，季增15.7%，年增46.9%；每股純益（EPS）0.35元。累計前三季稅後純益14.13億元，年增92.77%；EPS為0.95元。展望未來，陳威長期許，2025年的成長要比其他已開發國家高一些，至少要趕上整個世界GDP成長的腳步。

金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
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金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
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AI 伺服器 金寶

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