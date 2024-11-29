安集法說會／三箭齊發 力拚明年營運回溫

安集科技（6477）29日召開法說會，由於今年前三季模組部門因進口模組價格競爭，及客戶案場施工延遲，致整體營收及獲利均較去年度下滑，另外電廠建置容量，截至今年年10月已達118.5MW，預計明年底可以達到128M，電廠售電收入為公司帶來穩定增長的獲利，雖面對模組市場大幅萎縮，仍可確保公司營運穩定無虞。

展望明年，安集認為，一般模組市場預計將較今年好轉，但恐仍無法恢復二、三年前之盛況，所以公司積極往下列三項產品推進，力求突破目前營運困境。

首先是海上型模組，為解決陸上光電建置限制、增加綠能容量，再加上技術之突破，公司搭配旭東（4537）環保公司設計之浮台結構，成功開發海上型模組，目前示範場域興建中，未來成長潛力可期。

其次是光電建材，國外大學教授領銜十幾年的研究成果並擁有國內及美國日本等海外多項光電建材發明專利的大見科技，委託安集科技代工製造強固安全光電建材Building Renforced PhotoVoltic（BRPV），採用直流48V安全電壓，有效避免傳統太陽能串聯直流1,000V帶來的拉弧ARC、熱斑、PID效應等火災隱患，大大提升安全性。增強優異的實用性。

安集指出，目前已初步完成第一階段的製作並進行測試及驗證中（符合國際認證及台灣製造法規），此階段的BRPV已達到可當光電建材使用，屋頂、牆面直接舖設，防火A級，防水，可以直接踩踏，省去維修步道加大可建面積，且具備不怕遮蔭、無熱斑、無PID效應、無木桶效應、防止隱裂等電氣安全及物理安全特性；合乎綠色建築的使用條件，是全球首款符合建材功能：安全防火、防水、防爆、防颱（持續16級強風）、防噪音等領先設計的產品，真正安全太陽能發電的光電建材。為零碳城市乾淨家園盡一份心力！

第三項產品是金屬3D列印事業，安集多年前開始投入金屬3D列印事業，在無人機零部件及高價自行車零組件開發亦大有斬獲，而公司最大股東欽揚科技，今年度成功開發出MIT金屬3D列印機，使集團一條龍優勢更加確立，從噴粉機製造、金屬粉末生產及開發到產品列印，均可在集團內完成，成功建立非紅供應鏈，近期更接到美國無人機公司之重要零部件小量產單，為多年的耕耘開創新局。

此外，公司在去年以金屬3D列印成功開發商用無人載具系列產品，近期與翔大公司合資成立集翔電子動力公司，從事無人機零組件生產，為台灣無人機非紅供應鏈貢獻一己之力。